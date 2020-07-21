«Аталанта» обыграла «Болонью» и поднялась на второе место

В итальянской серии А «Аталанта» на своем поле обыграла «Болонью» с результатом 1:0.

Единственный гол 62-й минуте забил колумбийский нападающий Лиус Муриэль после передачи своего соотечественника Дувана Сапаты.

В активе Муриэля 18 забитых мячей в нынешнем сезоне, и он является лучшим бомбардиром своей команды.

«Аталанта» на данный момент занимает второе место, набрав 74 очка. У лидера чемпионата «Ювентуса» – 80, а у миланского «Интера» – 72.

«Интер» завтра 22 июля примет «Фиорентину», а «Ювентус» 23 июля сыграет на выезде с «Удинезе».