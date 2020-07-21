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21 июля 22:23
автор: Виктор Шарафудинов

«Аталанта» обыграла «Болонью» и поднялась на второе место

В чемпионате Италии стартовал 35-й тур.

В итальянской серии А «Аталанта» на своем поле обыграла «Болонью» с результатом 1:0.

Единственный гол 62-й минуте забил колумбийский нападающий Лиус Муриэль после передачи своего соотечественника Дувана Сапаты.

В активе Муриэля 18 забитых мячей в нынешнем сезоне, и он является лучшим бомбардиром своей команды.

«Аталанта» на данный момент занимает второе место, набрав 74 очка. У лидера чемпионата «Ювентуса» – 80, а у миланского «Интера» – 72.

«Интер» завтра 22 июля примет «Фиорентину», а «Ювентус» 23 июля сыграет на выезде с «Удинезе».

«Болонья», имея 43 очка, находится на десятой строчке турнирной таблицы. Безвыигрышная серия команды Синиши Михайловича длится пять туров (две ничьи и три поражения).

24 июля «Аталанта» сыграет в гостях с «Миланом», а «Болонья» 26 июля примет «Лечче».

источник: «Советский спорт»
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