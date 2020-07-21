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21 июля 22:35
автор: Виктор Шарафудинов

«Фратрия» заявила, что оплатит штраф Ещенко

Защитник «Спартака» должен заплатить 50 тысяч рублей за нецензурное слово на майке.

Фанатское объединение и движение болельщиков спортивного общества «Спартак» заявило, что оплатит штраф в 50 тысяч рублей, которым КДК РФС наказал защитника красно-белых Андрея Ещенко.

Вот, что сказано в заявлении «Фратрии», опубликованном в инстаграме:

«Фратрия» оплатит штраф Андрея Ещенко. По окончании матча в Санкт-Петербурге защитник «Спартака» Андрей Ещенко продемонстрировал футболку с оригинальной надписью, после чего появилась информация, что игрок будет наказан штрафом на ближайшем заседании КДК.

Мы сразу связались с Андреем, выразили ему поддержку, поблагодарили за выраженную позицию, которую разделяют фанаты «Спартака», и выразили готовность оплатить штраф в знак солидарности с его акцией.

Сегодня КДК назвал сумму штрафа, которую мы, по договоренности с клубом, передадим от лица всех болельщиков с благодарностью нашему футболисту.

Один за всех, и все за одного».

После матча «Зенит» – «Спартак» Ещенко продемонстрировал майку с нецензурным словом и изображением медведя в костюме. КДК РФС наказал футболиста дисквалификацией на три кубковых игры и штрафом в 50 тысяч рублей.

источник: Instagram
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«Фратрия» заявила, что оплатит штраф Ещенко
Защитник «Спартака» должен заплатить 50 тысяч рублей за нецензурное слово на майке.
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