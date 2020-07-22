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22 июля 11:47
автор: Кирилл Трофименко

Клопп: Сегодня закончится 30-летнее ожидание. Это наш момент, и мы заслужили его

Так главный тренер «Ливерпуля» прокомментировал грядущее награждение команды чемпионским кубком после многолетней паузы.

Главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп признался, что счастлив стать чемпионом АПЛ, он поблагодарил всех, кто его окружает.

«Я чувствую себя таким счастливым, будучи окруженным людьми, которые дают мне понять, каким прекрасным подарком является жизнь. Времена, в которые мы живем, испытывают нас всех. Для некоторых это испытание несправедливо, и справляться с ним слишком тяжело. Я знаю, что мы живем в момент, когда для многих радость кажется горизонтом, до которого нельзя добраться.

Но я надеюсь, что семья «Ливерпуля» почувствует тепло и комфорт после того, что мы пережили в этом сезоне все вместе», - сказал немецкий специалист перед матчем с «Челси», после которого «Ливерпуль» наградят званием чемпиона.

Об этом сообщается на официальном сайте команды.

Немец отметил, что фанаты ждали трофея 30 лет, и они заслужили эту награду.

источник: ФК «Ливерпуль»
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Клопп: Сегодня закончится 30-летнее ожидание. Это наш момент, и мы заслужили его
Так главный тренер «Ливерпуля» прокомментировал грядущее награждение команды чемпионским кубком после многолетней паузы.
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