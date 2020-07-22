Сергей Юран: Подтверждаю – «Химки» в РПЛ

- Только что мне позвонил министр спорта Московской области Роман Игоревич Терюшков, мы уже обсуждали текущие вопросы – по поводу сборов, где команда будет собираться перед матчами. Например, есть вариант с Новогорском.

- Главный вопрос: министр подтвердил, что «Химки» будут играть в РПЛ?

- Да, мы – в РПЛ. А команде я еще утром, до звонка министра, объявил об этом.

Хотел бы поблагодарить «Советский спорт» за поддержку в это сложное для клуба время.

Полностью интервью с Сергеем Юраном – скоро на сайте «Советского спорта».