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22 июля 15:03
автор: Виктор Шарафудинов

Касильсу вручили медаль чемпиона Португалии, хотя он не играл за «Порту» в нынешнем сезоне

В мае прошлого года бывший вратарь сборной Испании перенес инфаркт.

Икер Касильяс был награжден медалью чемпиона Португалии, хотя не сыграл ни одного матча за «Порту» в нынешнем сезоне.

Об этом сам Касильяс сообщил в инстаграме, опубликовав заодно фотографию награды.

«Иногда мы не просто не ценим вещи из-за интенсивности жизни, – написал 39-летниц испанец. – Смотришь по сторонам и не видишь того, что находится прямо перед тобой.

У меня просто нет слов для того, чтобы отблагодарить моих товарищей по команде и сотрудников тренерского штаба «Порту» за эту медаль. Для меня это нечто большое, чем просто красивый жест».

Публикация от Iker Casillas (@ikercasillas)

В нынешнем сезоне «Порту» досрочно выиграл чемпионат Португалии в 29-й раз. За один тур до конца чемпионата «драконы» опережают «Бенфику» на восемь очков.

Бывший вратарь «Реала» и сборной Испании выступал за португальский клуб с лета 2015-го, сыграв в сумме 156 матчей. В мае прошлого года Касильяс перенес инфаркт и больше за «Порту» не играл. Минувшей зимой чемпион мира 2010 года и двукратный чемпион Европы объявил о завершении карьеры футболиста.

источник: Instagram
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