Сергей Юран: Врагу не пожелаю того, что пережил я

- Когда сообщили игрокам, что команда все-таки сыграет в РПЛ, а не останется в ФНЛ?

- Еще утром, до звонка министра, объявил об этом. С разрешения министра.

- Тяжело вам дался этот период неопределенности, который длился несколько месяцев?

- Врагу не пожелаю того, что пережил я. Нужно концентрироваться на команде, на тренировочном процессе, тем более, в такой сложный период после пандемии, но приходилось постоянно отвлекаться. Что помогло со всем этим справиться? Думаю, мой характер: если я за что-то берусь – иду до конца. Очень тяжело все это давалось. На кону стоит финал Кубка России, а тут публикации в СМИ – то мы в РПЛ, то чуть ли не во второй лиге... Игроки все это читают, смотрят с утра на мое настроение. Если я утром перед тренировкой в раздевалке пошутил, и они сразу раскрепощаются. Если я скован, задумчив, и они сковываются. В такой ситуации постоянно быть на позитиве непросто. Но я им сразу сказал, что «Химки» точно будут в премьер-лиге.