Экс-тренер «Кубани» и «Динамо» Петреску заразился коронавирусом

Главный тренер румынского клуба «ЧФР Клуж» Дан Петреску заразился коронавирусом.

Gazeta Sporturilor сообщает, в ближайшие несколько часов 52-летний Петреску будет госпитализирован и проведет в больнице как минимум двое суток.

В прошлом румынский тренер работал в краснодарской «Кубани» и московском «Динамо».

«ЧФР Клуж» в данный момент занимает второе место в чемпионате Румынии, на четыре очка отставая от клуба «Университатя» и сыграв на один матч меньше. До завершения сезона команде Петреску осталось провести три встречи.