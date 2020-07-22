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22 июля 15:20
автор: Виктор Шарафудинов

Экс-тренер «Кубани» и «Динамо» Петреску заразился коронавирусом

Бывший футболист «Челси» с марта прошлого года тренирует «ЧФР Клуж».

Главный тренер румынского клуба «ЧФР Клуж» Дан Петреску заразился коронавирусом.

Gazeta Sporturilor сообщает, в ближайшие несколько часов 52-летний Петреску будет госпитализирован и проведет в больнице как минимум двое суток.

В прошлом румынский тренер работал в краснодарской «Кубани» и московском «Динамо».

«ЧФР Клуж» в данный момент занимает второе место в чемпионате Румынии, на четыре очка отставая от клуба «Университатя» и сыграв на один матч меньше. До завершения сезона команде Петреску осталось провести три встречи.

источник: Gazeta Sporturilor
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