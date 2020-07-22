«Лацио» собирается продлить контракт с Индзаги

Football Italia сообщает, что руководство «Лацио» собирается продлить контракт с главным тренером Симоне Индзаги несмотря на неудачную серию римлян в итальянском чемпионате.

Новый контракт будет рассчитан до лета 2022 года с возможностью продления еще на один сезон, а зарплата Индзаги-младшего увеличится с 2 до 3 миллионов евро в год.

До рестарта сезона «Лацио» надеялся составить конкуренцию «Ювентусу» в борьбе за скудетто, однако в последних пяти матчах римляне потерпели четыре поражения, лишь один раз сыграв вничью. В понедельник 20 июля команда Индзаги проиграла лидеру чемпионата в Турине со счетом 1:2.

За четыре тура до конца сезона «Лацио» занимает четвертое место, имея 69 очков. У «Ювентуса» – 80.

Индзаги работает с командой с 2016-го, а в прошлом году римляне под его руководством выиграли Кубок и Суперкубок Италии.