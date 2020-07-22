ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
22 июля 17:19
автор: Виктор Шарафудинов

«Лацио» собирается продлить контракт с Индзаги

Римская команда не может выиграть уже пять матчей кряду и занимает четвертое место в серии А.

Football Italia сообщает, что руководство «Лацио» собирается продлить контракт с главным тренером Симоне Индзаги несмотря на неудачную серию римлян в итальянском чемпионате.

Новый контракт будет рассчитан до лета 2022 года с возможностью продления еще на один сезон, а зарплата Индзаги-младшего увеличится с 2 до 3 миллионов евро в год.

До рестарта сезона «Лацио» надеялся составить конкуренцию «Ювентусу» в борьбе за скудетто, однако в последних пяти матчах римляне потерпели четыре поражения, лишь один раз сыграв вничью. В понедельник 20 июля команда Индзаги проиграла лидеру чемпионата в Турине со счетом 1:2.

За четыре тура до конца сезона «Лацио» занимает четвертое место, имея 69 очков. У «Ювентуса» – 80.

Индзаги работает с командой с 2016-го, а в прошлом году римляне под его руководством выиграли Кубок и Суперкубок Италии.

источник: Football Italia
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
«Крылья Советов» провели фитнес-тренировкуКамера Nikon Z5 пополнила модельный ряд беззеркальных камер NikonСтали известны имена судей матчей 30-го тура РПЛТюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил КокоринБелокурая красотка покорила фанатов фото в бикиниРумынка, о которой мечтает весь мир
Стали известны составы «Урала» и «Локомотива»
Игра 30-го тура чемпионата России состоится в Екатеринбурге.
22.07.2020 17:49
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
«Динамо» и «Оренбург» объявили составы
Встреча состоится в Москве и станет последней для гостей в РПЛ в нынешнем году.
22.07.2020 17:41
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
«Рубин» – «Спартак». Составы команд
Матч в Казани начнется в 19:00 по московскому времени.
22.07.2020 17:28
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
«Лацио» собирается продлить контракт с Индзаги
Римская команда не может выиграть уже пять матчей кряду и занимает четвертое место в серии А.
22.07.2020 17:19
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Кокорин может продолжить карьеру в «Спартаке»
В нынешнем году нападающий выступал за «Сочи» на правах аренды.
22.07.2020 17:03
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
«Химки» рассмотрят варианты усиления состава после финала Кубка России
25 июля подмосковная команда сыграет с «Зенитом» в Екатеринбурге.
22.07.2020 16:54
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Источник: У игроков ЦСКА Магнуссона и Сигурдссона подозревают заражение коронавирусом
Источник: У игроков ЦСКА Магнуссона и Сигурдссона подозревают заражение коронавирусом
Сегодня армейцы завершают чемпионат домашним матчем против «Тамбова».
22.07.2020 15:52
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Экс-тренер «Кубани» и «Динамо» Петреску заразился коронавирусом
Бывший футболист «Челси» с марта прошлого года тренирует «ЧФР Клуж».
22.07.2020 15:20
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Сергей Юран: Врагу не пожелаю того, что пережил я
Сергей Юран: Врагу не пожелаю того, что пережил я
Главный тренер «Химок» Сергей Юран подтвердил «Советскому спорту», что «Химки» в новом сезоне будут играть в премьер-лиге и рассказал, как прожил этот сложный период неопределенности.
22.07.2020 15:18
Футбол
автор: Юрий Волохов
Касильясу вручили медаль чемпиона Португалии, хотя он не играл за «Порту» в нынешнем сезоне
В мае прошлого года бывший вратарь сборной Испании перенес инфаркт.
22.07.2020 15:03
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика