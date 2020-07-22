«Динамо» и «Оренбург» объявили составы

Стали известны составы московского «Динамо» и «Оренбурга» на заключительную встречу команд в чемпионате России нынешнего сезона.
«Динамо»: Шунин, Морозов, Ордец, Евгеньев, Скопинцев, Нойштедтер, Грулев, Карапузов, Филипп, Панченко, Комличенко.
Запасные: Лещук, Плиев, Рыков, Шунич, Жоаозиньо, Соснин, Рауш, Каборе, Школик, Хильемарк, Нжи, Игбун.
«Оренбург»: Климович, Сиваков, Готлиб, Малых, Терехов, Зотов, Козлов, Аюпов, Кулишев, Чуканов, Фамейе.
Запасные: Штырлов, Руденко, Хорошков, Привалов, Бидловский, Капленко, Егофаров.