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22 июля 17:49
автор: Виктор Шарафудинов

Стали известны составы «Урала» и «Локомотива»

Игра 30-го тура чемпионата России состоится в Екатеринбурге.

Команды РПЛ «Урал» и «Локомотив» объявили составы на свою заключительную встречу в нынешнем сезоне.

«Урал»: Годзюр, Герасимов, Аугустыняк, Емельянов, Егорычев, Бумаль, Магомадов, Калинин, Эль-Кабир, Бикфалви, Панюков.

Запасные: Полетаев, Ароян, Мамин, Вилюш, Насыров, Золотов, Ефремов, Бавин, Гусейнов, Погребняк.

«Локомотив»: Коченков, Живоглядов, Мурило, Кверквелия, Рыбус, Баринов, Магкеев, Рыбчинский, Антон Миранчук, Алексей Миранчук, Т.Сулейманов.

Запасные: Савин, Медведев, Идову, В.Игнатьев, Сильянов, Черный, Жемалетдинов, Иосифов, Куликов, Галанин, Фарфан.

Семь матчей 30-го тура начнутся в 19:00 по московскому времени.

источник: «Советский спорт»
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Стали известны составы «Урала» и «Локомотива»
Игра 30-го тура чемпионата России состоится в Екатеринбурге.
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