Стали известны составы «Урала» и «Локомотива»

Сергей Юран: Врагу не пожелаю того, что пережил я

Главный тренер «Химок» Сергей Юран подтвердил «Советскому спорту», что «Химки» в новом сезоне будут играть в премьер-лиге и рассказал, как прожил этот сложный период неопределенности.