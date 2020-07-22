Стали известны составы «Урала» и «Локомотива»

Команды РПЛ «Урал» и «Локомотив» объявили составы на свою заключительную встречу в нынешнем сезоне.
«Урал»: Годзюр, Герасимов, Аугустыняк, Емельянов, Егорычев, Бумаль, Магомадов, Калинин, Эль-Кабир, Бикфалви, Панюков.
Запасные: Полетаев, Ароян, Мамин, Вилюш, Насыров, Золотов, Ефремов, Бавин, Гусейнов, Погребняк.
«Локомотив»: Коченков, Живоглядов, Мурило, Кверквелия, Рыбус, Баринов, Магкеев, Рыбчинский, Антон Миранчук, Алексей Миранчук, Т.Сулейманов.
Запасные: Савин, Медведев, Идову, В.Игнатьев, Сильянов, Черный, Жемалетдинов, Иосифов, Куликов, Галанин, Фарфан.