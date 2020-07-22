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22 июля 18:03
автор: Виктор Шарафудинов

«Краснодар» – «Ахмат». Составы команд

Команда Мурада Мусаева претендует на попадание в квалификацию Лиги чемпионов.

Футбольные клубы «Краснодар» и «Ахмат» объявили составы на игру заключительного 30-го тура чемпионата России.

«Краснодар»: Д.Адамов, Петров, Мартынович, Кайо, Рамирес, Газинский, Олссон, Вандерсон, Уткин, Кабелла, Берг.

Запасные: Агкацев, Синицын, Фьолусон, Сорокин, Фернандеш, Черников, Мацукатов, М.Сулейманов, Кутовой.

«Ахмат»: Мелихов, А.Адамов, Семенов, Иванов, Богосавац, Исмаэл Силва, Швец, Харин, Роши, Бериша, А.Понсе.

Запасные: Городов, Гудиев, Гиголаев, Глушаков, Х.Кадыров, Ильин, Раванелли, А.Кадыров, Мбенг.

Семь матчей 30-го тура начнутся в 19:00 по московскому времени.

«Краснодар» занимает третье место и опережает ЦСКА на два очка. Армейцы сегодня сыграют дома с «Тамбовом».

источник: «Советский спорт»
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