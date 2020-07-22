«Краснодар» – «Ахмат». Составы команд

Футбольные клубы «Краснодар» и «Ахмат» объявили составы на игру заключительного 30-го тура чемпионата России.
«Краснодар»: Д.Адамов, Петров, Мартынович, Кайо, Рамирес, Газинский, Олссон, Вандерсон, Уткин, Кабелла, Берг.
Запасные: Агкацев, Синицын, Фьолусон, Сорокин, Фернандеш, Черников, Мацукатов, М.Сулейманов, Кутовой.
«Ахмат»: Мелихов, А.Адамов, Семенов, Иванов, Богосавац, Исмаэл Силва, Швец, Харин, Роши, Бериша, А.Понсе.
Запасные: Городов, Гудиев, Гиголаев, Глушаков, Х.Кадыров, Ильин, Раванелли, А.Кадыров, Мбенг.