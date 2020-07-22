ЦСКА и «Тамбов» объявили составы

Стали известны составы ЦСКА и «Тамбова» на заключительный матч чемпионата России нынешнего сезона.
ЦСКА: Акинфеев, Марио Фернандес, Васин, Дивеев, Щенников, Набабкин, Марадишвили, Обляков, Влашич, Дзагоев, Чалов.
Запасные: Тороп, Помазун, Котин, Гогуа, Елеев, Карпов, Кучаев, Бистрович, Бийол, Тикнизян, Шкурин.
«Тамбов»: Шелия, Рыбин, Шляков, Филин, Грицаенко, Ойеволе, Карасев, Чуперка, Калмыков, Мелкадзе, Костюков.
Запасные: Чагров, Тетрашвили, Юрганов, Каплиенко, Таказов, Клин, Кабахидзе, Мамтов.