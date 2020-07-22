Генеральный директор «Ротора» Рекечинский: Наш бюджет пока остался на уровне ФНЛ

Генеральный директор «Ротора» Андрей Рекечинский подтвердил, что волгоградский клуб выступит в премьер-лиге в следующем сезоне, но при этом отметил, что бюджет остался на прежнем уровне.

«Мы примем участие в чемпионате РПЛ сезона-2020/21, другие варианты и не рассматриваются, – рассказал Рекечинский в эфире программы «Все на Футбол!» телеканала «Матч ТВ». – В четверг должно состояться общее заседание РПЛ, на котором нас должны принять в члены лиги. В это тяжелое время наше финансовое положение стабильно. У нас нет задержек по зарплатам перед футболистами, нет долгов перед контрагентами. Я считаю, что это важно. Наш бюджет пока остался на уровне ФНЛ, но я надеюсь, что в начале сезона мы привлечем еще какие-то внебюджетные средства.

Ажиотаж в Волгограде среди болельщиков огромен. Я думаю, что все захотят попасть на первый матч сезона, потому что премьер-лиги не было в городе 16 лет. Мы очень хотели вернуть большой футбол в город, где болельщики разбираются и очень любят футбол. Поддержку региона мы ощущаем на протяжении всего нашего существования. Есть всесторонняя поддержка во всем, мы хорошо обеспечены. Основная задача клуба – это закрепиться в РПЛ».

Волгоградская команда стала победителем первенства ФНЛ, которое было завершено досрочно из-за пандемии коронавируса после 27 туров из 38.