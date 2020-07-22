Роман Широков: «Крылья Советов» рассказывают сказки, что их кто-то обидел

Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Роман Широков прокомментировал недовольство футбольного клуба «Крылья Советов» по поводу того, что их судьба определилась из-за невозможности команды «Сочи» принять участие в матчах последних туров.

«Крылья» могут занять 13-14 место? Нет, – отметил Широков в эфире телеканала «Матч ТВ». – Они сейчас рассказывают сказки, что их там кто-то обидел, а кто даст гарантии, что они выиграли бы у «Сочи»? С чего они вдруг решили, что они «Сочи» обыграли? С чего вдруг у них уверенность взялась? 15-е место – это вылет. Если бы чемпионаты шли параллельно, они так же бы ждали, когда закончит ФНЛ».

Сегодня «Химки» официально подтвердили намерение выступать в премьер-лиге. «Крылья Советов» не могут подняться выше 15-го места, поскольку уступают по личным встречам и «Ахмату», и «Тамбову».