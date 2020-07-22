В «Ростове» заявили, что клуб не мог простимулировать «Тамбов» перед игрой против ЦСКА

Официальный сайт ФК «Ростов» опубликовал заявление в ответ на сообщения СМИ о том, что клуб простимулировал «Тамбов» перед матчем команды Сергея Первушина против ЦСКА.

Вот, что сказано в тексте:

«Уважаемые болельщики! В СМИ появилась недостоверная информация о том, что наш клуб мог простимулировать ФК «Тамбов» премиальными в матче против ПФК ЦСКА. Эта информация не соответствует действительности.

«Ростов» добивается побед только на футбольном поле. Стимулирование соперника – это незаконно, мы не занимаемся подобными вещами», – сообщил журналистам официальный представитель ФК «Ростов».

В эти минуты «Ростов» принимает «Зенит», а ЦСКА – «Тамбов». В обоих встречах счет 1:0 в пользу хозяев.