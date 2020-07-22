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22 июля 20:15
автор: Виктор Шарафудинов

Акинфеев вышел на второе место по количеству матчей в РПЛ, обогнав Семака

Голкипер ЦСКА дебютировал в чемпионате России в 2003 году в 17-летнем возрасте.

Игорь Акинфеев вышел в стартовом составе армейцев на матч 30-го тура против «Тамбова» (1:0 после первого тайма).

Таким образом, 34-летний вратарь обошел Сергея Семака по количеству матчей, сыгранных в чемпионате России. Для Акинфеева сегодняшняя встреча стала 457-й в РПЛ, а нынешний тренер «Зенита» в прошлом сыграл 456 встреч за «Асмарал», ЦСКА, «Москву», «Рубин» и клуб из Санкт-Петербурга.

Абсолютный гвардейский рекорд принадлежит бывшему защитнику «Локомотива» и ЦСКА Сергею Игнашевичу, который в данный момент тренирует в ФНЛ «Торпедо» (489 матчей).

Акинфеев с начала карьеры играет за армейцев. В чемпионате России он дебютировал 31 мая 2003 года в выездном матче ЦСКА против «Крыльев Советов». Московская команда победила в Самаре 2:0, а Игорь в концовке встречи отразил пенальти в исполнении Андрея Каряки.

источник: «Советский спорт»
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