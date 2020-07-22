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22 июля 20:51
автор: Виктор Шарафудинов

ЦСКА обыграл «Тамбов», но остался на четвертом месте

Команда Виктора Гончаренко не сыграет в Лиге чемпионов.

Матч 30-го тура чемпионата России ЦСКА – «Тамбов» завершился со счетом 2:0.

На 26-й минуте счет открыл Георгий Щенников после передачи Федора Чалова, а на 78-й отличился Иван Обляков.

С конца первого тайма «Тамбов» играл в меньшинстве. Нападающий Георгий Мелкадзе, права на которого принадлежат «Спартаку» получил два предупреждение на 39-й и минуте перед свистком на перерыв (45+1).

ЦСКА набрал 50 очков и финишировал на четвертом месте, не сумев обогнать «Краснодар», который разгромил «Ахмат» (4:0). В следующем сезоне команда Виктора Гончаренко сыграет в Лиге Европы, а не в Лиге чемпионов.

«Тамбов», для которого нынешний сезон был дебютным в РПЛ, финишировал на 14-м месте. У команды Сергея Первушина 31 очко.

Чемпионат России

30-й тур

ЦСКА (Москва) – «Тамбов» – 2:0 (1:0)

Голы: Щенников, 26, Обляков, 78.

ЦСКА: Акинфеев, Марио Фернандес, Васин, Дивеев, Щенников (Кучаев, 89), Набабкин, Марадишвили (Бистрович, 65), Обляков (Обляков, 81), Влашич, Дзагоев (Шкурин, 65), Чалов (Тикнизян, 81).

«Тамбов»: Шелия, Рыбин, Шляков (Каплиенко, 30), Филин, Грицаенко, Ойеволе, Карасев (Килин, 77), Чуперка (Тетрашвили, 73), Калмыков (Кабахидзе, 46), Мелкадзе, Костюков (Мамтов, 78).

Предупреждения: Дивеев, 40, Дзагоев, 55 – Филин, 23, Мелкадзе, 39, 45+1, Килин, 88.

Удаление: Мелкадзе, 45+1 (второе предупреждение).

Судья: Левников (Санкт-Петербург).

источник: «Советский спорт»
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