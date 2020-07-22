ЦСКА обыграл «Тамбов», но остался на четвертом месте

Матч 30-го тура чемпионата России ЦСКА – «Тамбов» завершился со счетом 2:0.

На 26-й минуте счет открыл Георгий Щенников после передачи Федора Чалова, а на 78-й отличился Иван Обляков.

С конца первого тайма «Тамбов» играл в меньшинстве. Нападающий Георгий Мелкадзе, права на которого принадлежат «Спартаку» получил два предупреждение на 39-й и минуте перед свистком на перерыв (45+1).

ЦСКА набрал 50 очков и финишировал на четвертом месте, не сумев обогнать «Краснодар», который разгромил «Ахмат» (4:0). В следующем сезоне команда Виктора Гончаренко сыграет в Лиге Европы, а не в Лиге чемпионов.

«Тамбов», для которого нынешний сезон был дебютным в РПЛ, финишировал на 14-м месте. У команды Сергея Первушина 31 очко.