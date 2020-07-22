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22 июля 20:59
автор: Виктор Шарафудинов

«Зенит» завершил сезон волевой победой над «Ростовом». Азмун догнал Дзюбу по забитым мячам

Команда Валерия Карпина завершила сезон на пятом месте и сыграет в Лиге Европы.

В заключительном 30-м туре чемпионата России «Ростов» обыграл «Зенит» с результатом 1:2.

Ростовчане долго вели в счете после гола Бахтиера Зайнутдинова на 18-й минуте, но точные удары Эмилиано Ригони (72-я) и Сердара Азмуна (75-я) принесли победу чемпиону.

Иранский нападающий вместе со своим товарищем по команде Артемом Дзюбой стал лучшим бомбардиром чемпионата-2019/20. Оба форварда «Зенита» забили по 17 мячей.

«Зенит» завершил сезон на первом месте, набрав 72 очка. Команда Сергея Семака гарантировала себе чемпионский титул за четыре тура до конца чемпионата.

«Ростов» закончил чемпионат безвыигрышной 6-матчевой серией (четыре ничьи и два поражения). Команда Валерия Карпина набрала 45 очков и финишировала пятой, получив право выступить в Лиге Европы в следующем сезоне.

Чемпионат России

30-й тур

«Ростов» (Ростов-на-Дону) – «Зенит» (Санкт-Петербург) – 1:2 (1:0)

Голы: Зайнутдинов, 18 – Ригони, 72, Азмун, 75.

«Ростов»: Песьяков, Козлов, Хаджукадунич, Логашов (Прошляков, 87), Чернов (Ведерников, 87), Зайнутдинов (Еременко, 64), Саплинов, Норманн, Глебов, Байрамян (Долгов, 61), Шомуродов.

«Зенит»: Васютин, Прохин, Маммана (Осорио, 46), Мусаев, Смольников (Кузяев, 70), Ерохин, Шамкин (Азмун, 46), Сутормин (Дзюба, 46), Шатов, Дриусси (Караваев, 89), Ригони.

Предупреждения: Норманн, 42, Хаджикадунич, 66, Саплинов, 90+1 – Шатов, 82.

Судья: Карасев (Москва).

источник: «Советский спорт»
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