«Зенит» завершил сезон волевой победой над «Ростовом». Азмун догнал Дзюбу по забитым мячам

В заключительном 30-м туре чемпионата России «Ростов» обыграл «Зенит» с результатом 1:2.

Ростовчане долго вели в счете после гола Бахтиера Зайнутдинова на 18-й минуте, но точные удары Эмилиано Ригони (72-я) и Сердара Азмуна (75-я) принесли победу чемпиону.

Иранский нападающий вместе со своим товарищем по команде Артемом Дзюбой стал лучшим бомбардиром чемпионата-2019/20. Оба форварда «Зенита» забили по 17 мячей.

«Зенит» завершил сезон на первом месте, набрав 72 очка. Команда Сергея Семака гарантировала себе чемпионский титул за четыре тура до конца чемпионата.

«Ростов» закончил чемпионат безвыигрышной 6-матчевой серией (четыре ничьи и два поражения). Команда Валерия Карпина набрала 45 очков и финишировала пятой, получив право выступить в Лиге Европы в следующем сезоне.