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22 июля 20:56
автор: Виктор Шарафудинов

«Краснодар» разгромил «Ахмат» и во второй раз подряд сыграет в квалификации Лиги чемпионов

Команда Мурада Мусаева финишировала на третьем месте.

Игра 30-го тура чемпионата РПЛ «Краснодар» – «Ахмат» завершилась с результатом 4:0.

Все четыре гола хозяев помог организовать шведский нападающий Маркус Берг. Он оформил дубль, забив первые и четвертый мячи «Краснодара» на 43-й и 62-й минутах, а также помог отличиться Реми Кабелла (54-я) и Вандерсону (58-я).

«Краснодар» во второй раз подряд занял третье место и вновь сыграет в квалификации Лиги чемпионов. У команды Мурада Мусаева 52 очка.

«Ахмат» финишировал 13-м, набрав 31 очко.

Чемпионат России

30-й тур

«Краснодар» – «Ахмат (Грозный) – 4:0 (1:0)

Голы: Берг, 43, 62, Кабелла, 54, Вандерсон, 58.

«Краснодар»: Д.Адамов, Петров, Мартынович, Рамирес, Кайо (Сорокин, 72), Кабелла (Фернандеш, 66), Газинский, Вандерсон (Мацукатов, 79), Уткин (Кутовой, 79), Ольссон, Берг (Сулейманов, 72).

«Ахмат»: Мелихов, Богосовац, Семенов, Адамов, Швец, Исмаэл, Роши, Харин (Кадыров, 71), Иванов, Бериша (Глушаков, 59), Понсе (Ильин, 57).

Предупреждения: Вандерсон, 20 – Харин, 8, Бериша, 24, Иванов, 64, А.Адамов, 82.

Судья: Безбородов (Санкт-Петербург).

источник: «Советский спорт»
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