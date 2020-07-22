«Краснодар» разгромил «Ахмат» и во второй раз подряд сыграет в квалификации Лиги чемпионов

Игра 30-го тура чемпионата РПЛ «Краснодар» – «Ахмат» завершилась с результатом 4:0.
Все четыре гола хозяев помог организовать шведский нападающий Маркус Берг. Он оформил дубль, забив первые и четвертый мячи «Краснодара» на 43-й и 62-й минутах, а также помог отличиться Реми Кабелла (54-я) и Вандерсону (58-я).
«Краснодар» во второй раз подряд занял третье место и вновь сыграет в квалификации Лиги чемпионов. У команды Мурада Мусаева 52 очка.
«Ахмат» финишировал 13-м, набрав 31 очко.
Чемпионат России
30-й тур
«Краснодар» – «Ахмат (Грозный) – 4:0 (1:0)
Голы: Берг, 43, 62, Кабелла, 54, Вандерсон, 58.
«Краснодар»: Д.Адамов, Петров, Мартынович, Рамирес, Кайо (Сорокин, 72), Кабелла (Фернандеш, 66), Газинский, Вандерсон (Мацукатов, 79), Уткин (Кутовой, 79), Ольссон, Берг (Сулейманов, 72).
«Ахмат»: Мелихов, Богосовац, Семенов, Адамов, Швец, Исмаэл, Роши, Харин (Кадыров, 71), Иванов, Бериша (Глушаков, 59), Понсе (Ильин, 57).
Предупреждения: Вандерсон, 20 – Харин, 8, Бериша, 24, Иванов, 64, А.Адамов, 82.
Судья: Безбородов (Санкт-Петербург).