«Краснодар» разгромил «Ахмат» и во второй раз подряд сыграет в квалификации Лиги чемпионов

Игра 30-го тура чемпионата РПЛ «Краснодар» – «Ахмат» завершилась с результатом 4:0.

Все четыре гола хозяев помог организовать шведский нападающий Маркус Берг. Он оформил дубль, забив первые и четвертый мячи «Краснодара» на 43-й и 62-й минутах, а также помог отличиться Реми Кабелла (54-я) и Вандерсону (58-я).

«Краснодар» во второй раз подряд занял третье место и вновь сыграет в квалификации Лиги чемпионов. У команды Мурада Мусаева 52 очка.

«Ахмат» финишировал 13-м, набрав 31 очко.

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