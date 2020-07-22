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22 июля 20:53

Гол Антона Миранчука принес «Локомотиву» победу над «Уралом»

Футболисты «Локомотива» обыграли «Урал» в заключительном туре чемпионата России.

Встреча прошла в Екатеринбурге и завершилась со 1:0 в пользу московского клуба, в составе которого отличился Антон Миранчук (45-я минута), удаленный с поля в компенсированное время.

После этой игры «Локомотив» набрал 57 очков и расположился на второй строчке в итоговой турнирной таблице РПЛ, «Урал» с 35 очками занял 11-е место.

РПЛ
30-й тур

«Урал» – «Локомотив» - 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Миранчук (45).

«Урал»: Годзюр, Емельянов (Ароян, 83), Герасимов, Калинин, Эль-Кабир (Бавин, 39), Бумаль, Аугустыняк, Егорычев (Погребняк, 79), Бикфалви, Магомадов, Панюков (Ефремов, 80).

«Локомотив»: Коченков, Магкеев, Серкейра (Куликов, 67), Живоглядов, Рыбус, Баринов, Миранчук, Рыбчинский (Жемалетдинов, 68), Миранчук, Кверквелия, Сулейманов (Фарфан, 56).

Предупреждения: Магомадов (14), Бумаль (19), Аугустыняк (31), Эль-Кабир (32), Емельянов (47), Рыбчинский (51), Миранчук (78), Живоглядов (86), Фарфан (90).

Удаление: Миранчук (90).

источник: «Советский спорт»
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