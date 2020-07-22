Гол Антона Миранчука принес «Локомотиву» победу над «Уралом»

Встреча прошла в Екатеринбурге и завершилась со 1:0 в пользу московского клуба, в составе которого отличился Антон Миранчук (45-я минута), удаленный с поля в компенсированное время.

После этой игры «Локомотив» набрал 57 очков и расположился на второй строчке в итоговой турнирной таблице РПЛ, «Урал» с 35 очками занял 11-е место.

РПЛ

30-й тур

«Урал» – «Локомотив» - 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Миранчук (45).