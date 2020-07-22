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22 июля 20:54

«Спартак» обыграл «Рубин» благодаря голам Бакаева и Ларссона с пенальти

Футболисты «Спартака» взяли верх над «Рубином» в заключительном туре чемпионата России.

Встреча прошла в Казани и завершилась со счетом 2:1 в пользу красно-белых. У московской команды голами отметились Зелимхан Бакаев (40-я минута, пен.) и Джордан Ларссон (77, пен.), у казанского клуба отличился Иван Игнатьев (44, пен.).

После этой игры «Спартак» набрал 39 очков и расположился на седьмой строчке в итоговой турнирной таблице РПЛ, «Рубин» с 36 очками занял десятое место.

РПЛ
30-й тур

«Рубин» – «Спартак» - 1:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Бакаев (40, пен.), 1:1 – Игнатьев (44, пен.), 1:2 – Ларссон (71, пен.).

«Рубин»: Дюпин, Уремович, Старфельт, Самошников, Зуев, Абильгор, Евтич (Давиташвили, 64), Коновалов, Кварацхелия, Бакаев (Подберезкин, 64), Игнатьев (Марков, 64).

«Спартак»: Максименко, Рассказов (Ещенко, 87), Маслов, Джикия, Айртон, Крал, Зобнин, Бакаев (Соболев, 76), Жиго, Понсе, Ларссон (Умяров, 88).

Предупреждения: Самошников (4), Понсе (33), Старфельт (38), Коновалов (63), Уремович (70), Рассказов (74), Джикия (82).

источник: «Советский спорт»
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