«Спартак» обыграл «Рубин» благодаря голам Бакаева и Ларссона с пенальти

Встреча прошла в Казани и завершилась со счетом 2:1 в пользу красно-белых. У московской команды голами отметились Зелимхан Бакаев (40-я минута, пен.) и Джордан Ларссон (77, пен.), у казанского клуба отличился Иван Игнатьев (44, пен.).

После этой игры «Спартак» набрал 39 очков и расположился на седьмой строчке в итоговой турнирной таблице РПЛ, «Рубин» с 36 очками занял десятое место.

РПЛ

30-й тур

«Рубин» – «Спартак» - 1:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Бакаев (40, пен.), 1:1 – Игнатьев (44, пен.), 1:2 – Ларссон (71, пен.).