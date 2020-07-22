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22 июля 21:20

Азмун стал лучшим бомбардиром российской премьер-лиги в сезоне-2019/20

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун забил 17 мячей в 28 матчах сезона.

Напомним, что форварды забили по 17 мячей, однако, у россиянина семь голов с пенальти, а у иранца - только один. По регламенту, лучшим бомбардиром РПЛ в случае равенства по количеству забитых мячей у двух и более футболистов из общего числа вычитаются голы, забитые с пенальти.

1. Сердар Азмун («Зенит») - 17 голов (1 - с пенальти)
2. Артем Дзюба («Зенит») - 17 (7)
3. Евгений Луценко («Арсенал» Тула) - 15 (0)
4. Александр Соболев («Крылья Советов»/«Спартак») - 12 (2)
5. Никола Влашич (ЦСКА) - 12 (2)

источник: «Советский спорт»
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