Савин утверждает, что «Тамбову» предложили от 300 до 500 миллионов рублей за отказ играть в РПЛ

Блогер Евгений Савин утверждает, что «Тамбову» предложили солидные деньги за отказ от участия в турнире РПЛ следующего сезона.

Вот, что написал Савин на своей странице в инстаграме:

«Финиш. Чемпион давно известен с 18-ярдным бюджетом и стабильными +6 от «Оренбурга». Им стал «Зенит». Вылетели мои любимые (клуб, а не руководство) «Крылья Советов».

Говорят, 300-500 миллионов рублей сейчас едут в сторону «Тамбова», чтобы они отказались от участия в РПЛ, и команды поменялись лигами. Утверждать не буду, но не удивлюсь, если на днях так и произойдет.

Утверждаю только одно — «Крылья» давно пробили дно! Как может быть так, что агент Паша Андреев решает больше, чем губернатор Самарской области Дмитрий Азаров? В команде, где 100% бюджетные деньги. Позорище».

Чемпионат России сезона-2019/20 завершился сегодня. «Тамбов» занял 14-е место, а «Крылья Советов» – 15-е, уступив конкуренту по личным встречам при равном количестве очков.

Самарский клуб в следующем сезоне должен выступать в ФНЛ вместе с худшей командой сезона «Оренбургом». Право на повышение в классе получили «Ротор» и «Химки».