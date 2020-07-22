Александр Медведев: Первое место Дзюбы и Азмуна в гонке бомбардиров - приятный показатель

- За весь турнир потерпели только два поражения - от «Локомотива» и «Уфы». Как только на поле вышли Азмун и Дзюба, у «Ростова» сразу возникли проблемы в обороне. Их совместное первое место в гонке бомбардиров - приятный показатель, но самое главное - это чемпионство, - приводит слова Медведева «РИА Новости».

Напомним, что в заключительном туре чемпионата «Зенит» одержал волевую победу над «Ростовом» со счетом 2:1. Победный гол в этой встрече забил Азмун, догнавший Дзюбу в гонке бомбардиров РПЛ.