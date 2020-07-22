«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Вест Хэмом». Лондонцы сохранили место в АПЛ

Матч 37-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» – «Вест Хэм» завершился со счетом 1:1.

В конце первого тайма (45+2) счет открыл нападающий гостей Майкл Антонио, реализовав пенальти. На 51-й минуте «МЮ» отыгрался стараниями Мэйсона Гринвуда, который нанес точный удар с левой из центра штрафной после передачи Антони Марсьяля.

«Манчестер Юнайтед» в данный момент занимает третье место, опережая «Челси» по разнице забитых и пропущенных мячей. У обоих клубов по 63 очка, однако команда Фрэнка Лэмпарда еще не провела выездной матч против «Ливерпуля». Встреча на «Энфилд Роуд» начнется в 22:15 по московскому времени.

«Вест Хэм», набрав 38 очков, занимает 15-е место в турнирной таблице. Команда Дэвида Мойеса гарантировала себе место в элитном английском дивизионе на следующий сезон. У находящегося в зоне вылета на 18-м месте «Уотфорда» 34 очка за один тур до завершения чемпионата.

26 июля состоятся матчи «Лестер» – «Манчестер Юнайтед» и «Вест Хэм» – «Астон Вилла».