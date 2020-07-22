Кирилл Новиков: Трансферные планы «Динамо» не зависят от попадания в еврокубки

Главный тренер московского «Динамо» Кирилл Новиков рассказал о трансферных планах клуба на пресс-конференции после завершения домашнего матча 30-го тура против «Оренбурга» (0:1)

«В ближайшие дни все всё узнают, – цитирует слова Новикова «РИА Новости». – Неправильно что-либо говорить, пока мы не поговорили с игроками. В ближайший 4-5 дней мы дадим комментарии по этому поводу. От того, попадем мы в еврокубки или нет, ничего не зависит. Есть игроки, которых мы хотим видеть, с ними ведутся переговоры. Думаю, в ближайшее время они завершатся успешно, поэтому усиление команды будет. Усиление нам необходимо. Нам нужно двигаться вперед».

«Динамо» финишировало на шестом месте в РПЛ, набрав 41 очко, и сыграет в квалификации Лиги Европы, если «Зенит» в финале Кубка России 25 июля обыграет «Химки».