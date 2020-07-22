Юрий Семин: В концовке большую роль сыграло, кто более профессионально готовился индивидуально

- В концовке сыграло большую роль, кто более профессионально готовился индивидуально, кто работал самостоятельно, сознательно. И к концу чемпионата все было как на ладони - кто к оставшейся части турнира подошел в лучших кондициях, а кто - в худших, - приводит слова Семина ТАСС.

Напомним, что в заключительном туре чемпионата «Локомотив» одержал победу над «Уралом» со счетом 1:0. После этой игры «Локомотив» набрал 57 очков и расположился на второй строчке в итоговой турнирной таблице РПЛ.