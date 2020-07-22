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22 июля 22:15

Леонид Слуцкий: Турнирная таблица отражает то, на что «Рубин» наиграл в этом сезоне

Главный тренер «Рубина» оценил завершившийся чемпионат российской премьер-лиги.

- Тренеры всегда считают те очки, которые они недобрали, а которые получили, а могли не получить, воспринимают как должное. Поэтому на самом деле финальная турнирная таблица наверно отражает то, на что мы наиграли в этом сезоне. Безусловно, остался осадок даже не от того, что мы проиграли, а как мы проиграли сегодня, потому что была глупая ошибка, приведшая ко второму пенальти в игре, где у нас было достаточное количество моментов, - приводит слова Слуцкого пресс-служба казанской команды.

Напомним, что в заключительном туре чемпионата «Рубин» дома проиграл «Спартаку» со счетом 1:2. После этой игры казанская команда набрала 36 очков и заняла десятое место в итоговой турнирной таблице РПЛ.

источник: ФК «Рубин»
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