Валерий Карпин: Пятое место в нынешней ситуации - это более, чем хорошо

- Я думаю, если бы у нас не было этой проблемы с коронавирусом, то мы могли бы выступить лучше, но пятое место, я считаю, в нынешней ситуации это более, чем хорошо, - цитирует Карпина пресс-служба «Ростова».

Ранее Карпин рассказал, что команда получит два-три дня отдыха, прежде чем приступит к тренировкам перед новым сезоном.

Напомним, что в заключительном туре чемпионата «Ростов» на своем поле проиграл «Зениту» со счетом 1:2. После этой игры «Ростов» набрал 45 очков и занял пятую строчку в итоговой турнирной таблице российской премьер-лиги.