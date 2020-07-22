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22 июля 22:53

Тренер «Спартака»: Результаты показали не лучшие, но ребята выросли тактически и физически

Тренер «Спартака» Андреас Хинкель оценил выступление команды в завершившемся сезоне российской премьер-лиги.

- К сожалению, выйти в Лигу Европы не удалось. При этом считаю, наша молодая команда добилась прогресса за этот сезон. Мы стали играть взрослее, структурированнее, лучше взламываем глубокую оборону соперника. Результаты показали не лучшие, но ребята выросли тактически и физически. Теперь уходим на короткий перерыв, чтобы начать новый сезон с нуля. Есть планы по усилению состава, мы в контакте с руководством, - приводит слова специалиста пресс-служба красно-белых.

Напомним, что в заключительном туре чемпионата «Спартак» одержал победу над «Рубином» со счетом 2:1. После этой игры «Спартак» набрал 39 очков и расположился на седьмой строчке в итоговой турнирной таблице РПЛ.

источник: ФК «Спартак»
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