«Ливерпуль» на своем поле обыграл «Челси»

В составе «мерсисайдцев» голами отметились Наби Кейта (23-я минута), Трент Александер-Арнольд (38), Жоржиньо Вейналдум (43), Роберто Фирмино (55) и Алекс Окслейд-Чемберлен (84), у лондонской команды отличились Оливье Жиру (45+3), Тэмми Абрахам (61) и Кристиан Пулишич (73).

После этой игры «Ливерпуль» набрал 96 очков и занимает первое место в турнирной таблице АПЛ, «Челси» с 63 очками расположился на четвертом месте.

В заключительном туре «Ливерпуль» 26 июля в гостях сыграет против «Ньюкасла», а «Челси» в этот же день на своем поле примет «Вулверхэмптон».