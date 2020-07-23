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«Ливерпуль» на своем поле обыграл «Челси»
23 июля 00:09

«Ливерпуль» на своем поле обыграл «Челси»

Футболисты «Ливерпуля» обыграли «Челси» в домашнем матче 35-го тура чемпионата Англии со счетом 5:3.

В составе «мерсисайдцев» голами отметились Наби Кейта (23-я минута), Трент Александер-Арнольд (38), Жоржиньо Вейналдум (43), Роберто Фирмино (55) и Алекс Окслейд-Чемберлен (84), у лондонской команды отличились Оливье Жиру (45+3), Тэмми Абрахам (61) и Кристиан Пулишич (73).

После этой игры «Ливерпуль» набрал 96 очков и занимает первое место в турнирной таблице АПЛ, «Челси» с 63 очками расположился на четвертом месте.

В заключительном туре «Ливерпуль» 26 июля в гостях сыграет против «Ньюкасла», а «Челси» в этот же день на своем поле примет «Вулверхэмптон».

источник: «Советский спорт»
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