«Вест Бромвич» под руководством Билича вернулся в английскую премьер-лигу

Встреча прошла на стадионе «Хоуторнс» и завершилась со счетом 2:2. В составе хозяев поля голами отметились Грэйди Диангана (44-я минута) и Каллум Робинсон (49), у гостей отличились Райан Мэннинг (34) и Эберечи Эзе (61).

После этой игры «Вест Бромвич» набрал 83 очка и занял второе место в итоговой таблице первенства и завоевал прямую путевку в АПЛ. В последний раз команда выступала в премьер-лиге сезона-2017/18.

Отметим, что Билич был назначен на пост главного тренера «Вест Бромвича» в июне 2019 года.

Напомним, что ранее с первого места в элитный дивизион поднялся «Лидс». Третий клуб , который сыграет на следующий сезон в высшем дивизионе чемпионата Англии, определиться в плей-офф между клубами, занявшими места с третьего по шестое - «Брентфорд», «Фулхэм», «Кардифф» и «Суонси».