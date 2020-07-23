Сульшер прокомментировал ничью «МЮ» в домашнем матче против «Вест Хэма»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер подвел итоги матча 37-го тура АПЛ против «Вест Хэма» (1:1).

«К перерыву мы проигрывали и знали, что ничья или победа со счетом 1:0 или 2:0 – это для нас примерно одно и то же. Мы подарили себе отличную возможность и постараемся ею воспользоваться в воскресенье», — приводит слова Сульшера Manchester Evening News.

Напомним, перед последним туром в чемпионате Англии сразу три команды ведут борьбу за попадание в первую четверку и, соответственно, в Лигу чемпионов на следующий год. После 37 сыгранных матчей на третьем месте расположился «Манчестер Юнайтед», набравший 63 очка, следом идут «Челси» (также 63 очка, но худшая разница забитых и пропущенных мячей) и «Лестер».

В заключительном туре лондонцы на своем поле примут «Вулверхэмптон», а «Лестер» и «МЮ» сыграют между собой. Обе встречи пройдут 26 июля.