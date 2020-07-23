Юрген Клопп: Обычно мне это не нужно, но сейчас я сделаю фото с четырьмя трофеями «Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился эмоциями после последнего домашнего матча в сезоне.

«Это прекрасный момент. Я был зол по ходу матча, хотя в мои планы не входило злиться. Мне пришлось потолкаться с Фрэнком Лэмпардом. Такое не планируется.

Мы чемпионы. Мы выиграли четыре больших трофея. Обычно мне не нужны фотографии с чем-то таким, но тут я сделаю фотографию со всеми четырьмя трофеями. Подобное случается не так часто», — сказал Клопп в эфире Sky Sports.

Напомним, футболисты «Ливерпуля» обыграли «Челси» в домашнем матче 37-го тура чемпионата Англии со счетом 5:3.

После этой игры мерсисайдцы, досрочно гарантировавшие себе победу в чемпионате, набрали 96 очков, «Челси» с 63 очками расположился на четвертом месте.