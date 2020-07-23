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23 июля 07:45
автор: Юрий Нечаев

Юрген Клопп: Обычно мне это не нужно, но сейчас я сделаю фото с четырьмя трофеями «Ливерпуля»

После матча с «Челси» мерсисайдцы получили заветный кубок за победу в АПЛ.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился эмоциями после последнего домашнего матча в сезоне.

«Это прекрасный момент. Я был зол по ходу матча, хотя в мои планы не входило злиться. Мне пришлось потолкаться с Фрэнком Лэмпардом. Такое не планируется.

Мы чемпионы. Мы выиграли четыре больших трофея. Обычно мне не нужны фотографии с чем-то таким, но тут я сделаю фотографию со всеми четырьмя трофеями. Подобное случается не так часто», — сказал Клопп в эфире Sky Sports.

Напомним, футболисты «Ливерпуля» обыграли «Челси» в домашнем матче 37-го тура чемпионата Англии со счетом 5:3.

После этой игры мерсисайдцы, досрочно гарантировавшие себе победу в чемпионате, набрали 96 очков, «Челси» с 63 очками расположился на четвертом месте.

В заключительном туре «Ливерпуль» 26 июля в гостях сыграет против «Ньюкасла», а «Челси» в этот же день на своем поле примет «Вулверхэмптон».

Добавим, что Клопп работает в английском клубе с 2015 года. За это время команда выиграла Лигу чемпионов, чемпионат Англии, Клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА.

источник: Sky Sports
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Юрген Клопп: Обычно мне это не нужно, но сейчас я сделаю фото с четырьмя трофеями «Ливерпуля»
После матча с «Челси» мерсисайдцы получили заветный кубок за победу в АПЛ.
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