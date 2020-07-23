Александр Медведев: «Зенит» не ведет переговоры о продаже Азмуна

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб не ведет переговоры о продаже Сердара Азмуна.

«Мы не ведем переговоры о продаже Азмуна. Его мастерство растет. Это означает, что его рыночная стоимость не достигла потолка. Мы доигрываем чемпионат и Кубок России, потом будем заниматься формированием команды на следующий сезон», - цитирует Медведева ТАСС.

Напомним, ранее итальянские СМИ сообщали, что интерес к футболисту проявляет «Наполи».

Азмун перешел в «Зенит» из «Рубина» в феврале 2019 года.

В текущем сезоне 25-летний игрок провел за клуб 37 матчей, забил 21 гол и сделал 10 результативных передач.