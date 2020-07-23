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23 июля 09:07
автор: Юрий Нечаев

Антонио Конте: «Интер» обеспечил себе место в Лиге чемпионов, но, думаю, заслуживал большего

Миланцам осталось провести три матча в чемпионате Италии.

Главный тренер «Интера» Антонио Конте подвел итоги матча чемпионата Италии против «Фиорентины».

«Хорошая игра. Мы играли интенсивно, но не повезло, дважды попали в штангу. Мы стараемся выработать инстинкт убийцы, и я рад, что мои игроки разочарованы этой ничьей.

Да, мы обеспечили себе место в Лиге чемпионов за несколько туров до финиша, но, думаю, заслуживали большего в этом сезоне», — цитирует Конте Sky Sport Italia.

Напомним, футболисты «Интера» сыграли вничью с ««Фиорентиной» в домашнем матче 35-го тура чемпионата Италии со счетом 0:0.

После этой игры миланцы набрали 73 очка и занимает третье место в турнирной таблице серии А, «фиалки» с 43 очками поднялись на 10-е место.

В следующем туре «Интер» в гостях сыграет против «Дженоа» 25 июля, а днем позже «Фиорентина» на выезде встретится с «Ромой».

источник: Sky Sport Italia
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