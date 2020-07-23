Защитник «Ахмата» Семенов стал единственным полевым игроком, проведшим все игры РПЛ без замен

Защитник «Ахмата» Андрей Семенов стал единственным полевым футболистом, отыгравшим все матчи завершившегося вчера чемпионата без замен.
Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.
💪 Защитник «Ахмата» Андрей Семёнов – единственный полевой футболист, отыгравший все матчи сезона #ТинькоффРПЛ без замен pic.twitter.com/ld8AOSc8OW— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) July 23, 2020
Семенов перешел в «Ахмат» из «Амкара» в 2014 году. В минувшем сезоне он сыграл за клуб из Грозного 32 матча во всех турнирах и забил один гол.