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23 июля 11:01
автор: Юрий Нечаев

«Краснодар» объявил о расставании с Фернандешем и Фьолусоном

Вчера завершился чемпионат России сезона 2019/20.

Полузащитник Мануэл Фернандеш и защитник Йон Фьолусон покидают «Краснодар».

Срок действия соглашения португальца с клубом истек, а контракт с исландцем, рассчитанный до конца сезона 2020/21, был расторгнут по обоюдному согласию. Об этом сообщает пресс-служба краснодарцев.

34-летний Фернандеш присоединился к «Краснодару» в сентябре 2019 года. За «быков» он провел 19 матчей и забил три гола.

31-летний Фьолусон стал игроком «Краснодара» в августе 2018 года. За российский клуб он сыграл 28 матчей.

Добавим, что по итогам чемпионата России 2019/20 «Краснодар» расположился на третьем месте в турнирной таблице.

источник: ФК «Краснодар»
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