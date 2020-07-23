«Краснодар» объявил о расставании с Фернандешем и Фьолусоном

Полузащитник Мануэл Фернандеш и защитник Йон Фьолусон покидают «Краснодар».
Срок действия соглашения португальца с клубом истек, а контракт с исландцем, рассчитанный до конца сезона 2020/21, был расторгнут по обоюдному согласию. Об этом сообщает пресс-служба краснодарцев.
34-летний Фернандеш присоединился к «Краснодару» в сентябре 2019 года. За «быков» он провел 19 матчей и забил три гола.
Мануэл Фернандеш покидает «Краснодар».— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) July 23, 2020
По окончании сезона 19/20 срок действия личного контракта у португальского хавбека истек.
Ману усилил «Краснодар» по ходу сезона и провел 19 игр, в которых забил трижды.
Мы благодарим Ману за вдохновенную игру и желаем успехов в карьере! pic.twitter.com/EfuAFerxOq