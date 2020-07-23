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23 июля 11:56
автор: Юрий Нечаев

Сердар Азмун: У нас с Дзюбой было здоровое и братское соперничество в гонке бомбардиров

Форварды «Зенита» забили по 17 голов в завершившемся вчера чемпионате.

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун прокомментировал борьбу с одноклубником Артемом Дзюбой за звание лучшего бомбардира чемпионата.

«У нас было здоровое и братское соперничество. Никакой разницы между моими 17-ю голами и Артема. Забивать с пенальти очень и очень сложно. При выборе лучшего бомбардира не должно быть разницы между мячами, забитыми с пенальти и с игры. Повторюсь, я знаю, что реализовывать одиннадцатиметровые удары — очень сложно. Мои 17 и его 17 — равны», - цитирует иранца пресс-служба клуба.

Напомним, вчера, в заключительном туре РПЛ сезона 2019/20, Азмун отметился забитым мячом в ворота «Ростова» (2:1). Для иранца этот гол стал 17-м в чемпионате, по этому показателю он сравнялся с Дзюбой.

В связи с тем, что россиянин из своих 17 мячей семь забил с пенальти (у Азмуна - один реализованный 11-метровый), форвард сборной Ирана выиграл гонку бомбардиров.

источник: ФК «Зенит»
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