Георгий Щенников: ЦСКА достоин Лиги чемпионов, но ничего не поделаешь

Защитник ЦСКА Георгий Щенников, автор победного гола в ворота «Тамбова» в матче 30-го тура чемпионата России, после игры пообщался с пресс-службой клуба.

«У нас был план забить быстрый гол, нам удалось это сделать, а после удаления мы уже контролировали игру.

Мы могли бы попасть в Лигу чемпионов, если бы в некоторых матчах сыграли успешнее. Обидно, ЦСКА достоин Лиги чемпионов, но ничего не поделаешь», - сказал Щенников

«Мяч дошел до меня, а там фортануло. Гол забил с правой ноги, особо удары не отрабатываю, так что этот мяч — больше случайность», - прокомментировал защитник свой забитый гол.

Напомним, ЦСКА обыграл «Тамбов» со счетом 2:0 в 30-м туре РПЛ. Красно-синие набрали 50 очков и заняли четвертое место в итоговой турнирной таблице чемпионата России.