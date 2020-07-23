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23 июля 13:11
автор: Антон Липкин

Ещенко предложил отдать собранные фанатами средства в фонд диких медведей

Объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» организовало сбор средств на оплату штрафа защитника.

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко обратился к болельщикам красно-белых с предложением перевести собранные им средства в благотворительный фонд диких медведей.

«Всем привет! Слышал, что фанаты «Спартака» собирают деньги за мою дисквалификацию. Предлагаю эти деньги потратить на фонд дикой природы, а именно медведей. Пусть мишек будет больше!» – сказал Ещенко.

Напомним, защитник «Спартака» был дисквалифицирован на три матча Кубка России и оштрафован на 50 тысяч рублей за то, что после матча ½ финала с «Зенитом» (1:2) в воскресенье подошел к трибуне болельщиков красно-белых в футболке с оскорбительной надписью и изображением медведя, что было воспринято, как намек на генерального директора питерцев Александра Медведева.

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