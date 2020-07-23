Ещенко предложил отдать собранные фанатами средства в фонд диких медведей

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко обратился к болельщикам красно-белых с предложением перевести собранные им средства в благотворительный фонд диких медведей.

«Всем привет! Слышал, что фанаты «Спартака» собирают деньги за мою дисквалификацию. Предлагаю эти деньги потратить на фонд дикой природы, а именно медведей. Пусть мишек будет больше!» – сказал Ещенко.

Фанаты «Спартака» объявили сбор средств на оплату штрафа Андрея Ещенко.



Наш защитник предлагает перечислить эти деньги на благотворительность.



Спасем природу вместе! 🐻 pic.twitter.com/3x9e8ARY8r — F C S p a r t a k M o s c o w (@fcsm_official) July 23, 2020

Напомним, защитник «Спартака» был дисквалифицирован на три матча Кубка России и оштрафован на 50 тысяч рублей за то, что после матча ½ финала с «Зенитом» (1:2) в воскресенье подошел к трибуне болельщиков красно-белых в футболке с оскорбительной надписью и изображением медведя, что было воспринято, как намек на генерального директора питерцев Александра Медведева.