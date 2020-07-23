«Локомотив» заинтересован в услугах Кокорина

Нападающий Александр Кокорин может продолжить карьеру в «Локомотиве».

Как сообщает телеграм-канал «Футбольный Биги», игрок нравится новому главному тренеру красно-зеленых Марко Николичу.

Источник отмечает, что Кокорина также может заинтересовать вариант с «Локо», так как клуб будет играть в Лиге чемпионов, а семья футболиста надеется обосноваться в Москве.

Напомним, контракт 29-летнего футболиста с «Зенитом» истекает в конце июля 2020 года.

С февраля 2020 года Кокорин на правах аренды играл за «Сочи». В 10 проведенных матчах он забил семь голов и сделал три результативные передачи.