Вадим Евсеев: Этот сезон останется в памяти навсегда

Наставник «Уфы» Вадим Евсеев подвел итоги работы команды. По его словам, проделана отличная работа.

На своей странице в Instagram специалист выложил сообщение следующего содержания: « Новый сезон совсем скоро. А этот останется в памяти навсегда. «Уфа» финишировала девятой. Могли и выше, но объективно не хватило сил, возможностей и ресурсов».

Он отметил, что «Уфа» пропустила меньше только чемпиона, «Зенита» из Санкт-Петербурга. Клуб выдал после карантина рекордную серию без поражений.

«Чемпион взял у нас только одно очко и ни разу не смог забить. И что важно для меня: никто не мог сказать про «Уфы» ничего плохого. Не было ни скандалов, ни подозрений», - приводит слова специалиста официальный сайт команды.

Он поблагодарил всех игроков за прошедший сезон. Евсеев пожелал всем хорошего отдыха, но упомянул, что совсем скоро начнется новый сезон.