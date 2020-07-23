Луческу официально назначен на пост главного тренера киевского «Динамо»

«Надеюсь, что с приходом его тренерской команды возродятся победные традиции киевского «Динамо», он завоюет много титулов, и болельщики будут оценивать Мирчу по его результатам», - прокомментировал назначение президент «Динамо» Игорь Суркис.

Напомним, что Луческу с 2004 по 2016 год возглавлял «Шахтер». Под его руководством донецкий клуб выигрывал чемпионат Украины (восемь раз), Кубок (шесть раз) и Суперкубок страны (семь раз), а в 2009 году стал обладателем Кубка УЕФА.

Добавим, что последним местом работы специалиста была сборная Турции.