Мирча Луческу: Благодарен судьбе за то, что пришел в клуб с великими традициями

- Я соскучился по Украине. Хотел вернуться в эту страну, где у меня были успешные результаты. Здесь у меня были очень хорошие отношения с болельщиками. Благодарен судьбе за то, что пришел в клуб с великими традициями, талантливыми футболистами. И уверен, что вместе мы будем плодотворно работать. Верю в то, что моей работой здесь будут довольны, равно как и теми результатами, которых добьюсь во главе «Динамо», - цитирует Луческу пресс-служба киевлян.

Напомним, что Луческу с 2004 по 2016 год возглавлял «Шахтер». Под его руководством донецкий клуб выигрывал чемпионат Украины (восемь раз), Кубок (шесть раз) и Суперкубок страны (семь раз), а в 2009 году стал обладателем Кубка УЕФА.

Добавим, что последним местом работы специалиста была сборная Турции.