Жоау Мариу: Хотел бы поблагодарить «Локомотив» за то, что чувствовал себя как дома

«Хотел бы поблагодарить «Локомотив» за то, что чувствовал себя как дома в этом сезоне. Было приятно носить вашу футболку и бороться за ваши цвета. Ухожу, сохраняя позитивные эмоции о моментах, которые мы разделили вместе», - написал Мариу в своем инстаграме.

Ранее сообщалось, что московский клуб не будет выкупать трансфер Жоау Мариу. Также в итальянских СМИ появилась информация, что португальцем заинтересовалась испанская «Сельта», которая намерена перед стартом следующего сезона укрепить линию полузащиты.

Добавим, что в текущем сезоне хавбек провел за железнодорожников 16 матчей, забил один гол и отдал четыре голевых паса.