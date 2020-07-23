«Динамо» представило игровую форму на сезон-2020/21 (фото)

Как сообщает пресс-служба «Динамо», новая форма «Динамо» выполнена в дизайне, разработанном эксклюзивно для клуба, а ключевым элементом домашнего и гостевого комплектов стал паттерн из линий, вдохновленный силуэтами башен «Москвы Сити».

Отмечается, что вратарский комплект посвящен легендарному голкиперу Алексею «Тигру» Хомичу, столетие со дня рождения которого бело-голубые отмечают на протяжении всего 2020-го года.