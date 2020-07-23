Гаджи Гаджиев: Николич нормально проработал - сохранил второе место и попал в Лигу чемпионов

- Считаю, что Николич проработал нормально. Сохранил второе место и попал в Лигу чемпионов. Игра при нем ни в чем не изменилась, но мы и не можем этого требовать от него, - приводит слова Гаджиева «РИА Новости».

Ранее Николич сообщил, что «Локомотив» начнет подготовку к новому сезону 28 июля.

Напомним, что в минувшую среду в заключительном туре чемпионата «Локомотив» одержал победу над «Уралом» со счетом 1:0. После этой игры «Локомотив» набрал 57 очков и расположился на второй строчке в итоговой турнирной таблице РПЛ.