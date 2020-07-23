ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
23 июля 18:37

Леонид Федун: Цели на следующий сезон - борьба за титулы и Лигу чемпионов

Владелец «Спартака» Леонид Федун сообщил, что в клубе согласовали трансферный план и задачи на следующий сезон.

- Я провел несколько итоговых встреч по окончании сезона, в частности, с тренерским штабом Доменико Тедеско и генеральным директором Шамилем Газизовым. Мы согласовали трансферный план и цели на сезон-2020/21: борьба за титулы и Лигу чемпионов, повышение операционной и бюджетной эффективности, - цитирует Федуна ТАСС.

Напомним, что в минувшем сезоне красно-белые под руководством немецкого тренера Доменико Тедеско заняли седьмую строчку в турнирной таблице российской премьер-лиги, а также добрались до полуфинала Кубка страны.

источник: ТАСС
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
«Химки» сыграют в премьер-лиге«Спартак» опубликовал открытое письмо к Кашшаи с вопросами по судействуКамера Nikon Z5 пополнила модельный ряд беззеркальных камер NikonКрошечные тряпочки: Квитко в купальнике, который мал на 3 размераВнезапно умер: российский хоккеист упал прямо на улицеБелокурая красотка покорила фанатов фото в бикини
Леонид Федун: Цели на следующий сезон - борьба за титулы и Лигу чемпионов
Владелец «Спартака» Леонид Федун сообщил, что в клубе согласовали трансферный план и задачи на следующий сезон.
23.07.2020 18:37
Футбол
Новый сезон ФНЛ стартует 1 августа
В Москве прошло очередное заседание Общего собрания Футбольной Национальной Лиги.
23.07.2020 18:14
Футбол
Новый сезон российской премьер-лиги стартует 8 августа
Окончательную структуру календаря сезона-2020/21 утвердит Исполком РФС 24 июля.
23.07.2020 18:07
Футбол
Гаджи Гаджиев: Николич нормально проработал - сохранил второе место и попал в Лигу чемпионов
Бывший тренер сборной России Гаджи Гаджиев поделился мнением о работе Марко Николича на посту главного тренера «Локомотива».
23.07.2020 18:03
Футбол
Валерий Газзаев: Самый успешный тренер в «Спартаке» – Романцев, вот кого надо приглашать
Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев считает, что «Спартак» должен вернуть на пост главного тренера Олега Романцева.
23.07.2020 17:42
Футбол
«Динамо» представило игровую форму на сезон-2020/21 (фото)
Московская команда продемонстрировала игровую форму на предстоящий сезон.
23.07.2020 17:19
Футбол
Жоау Мариу: Хотел бы поблагодарить «Локомотив» за то, что чувствовал себя как дома
Полузащитник «Интера» Жоау Мариу, выступавший на правах аренды за «Локомотив», попрощался с российским клубом.
23.07.2020 17:14
Футбол
Мирча Луческу: Благодарен судьбе за то, что пришел в клуб с великими традициями
Румынский специалист прокомментировал свое назначение на пост главного тренера киевского «Динамо».
23.07.2020 17:07
Футбол
Луческу официально назначен на пост главного тренера киевского «Динамо»
Новым главным тренером киевского «Динамо» назначен известный румынский специалист Мирча Луческу.
23.07.2020 17:04
Футбол
Сергей Прядкин: Надеемся, в следующем сезоне «Крылья Советов» и «Оренбург» вернутся в РПЛ
Президент РПЛ объяснил решение отклонить предложение о расширении премьер-лиги.
23.07.2020 17:01
Футбол
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика