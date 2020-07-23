Леонид Федун: Цели на следующий сезон - борьба за титулы и Лигу чемпионов

- Я провел несколько итоговых встреч по окончании сезона, в частности, с тренерским штабом Доменико Тедеско и генеральным директором Шамилем Газизовым. Мы согласовали трансферный план и цели на сезон-2020/21: борьба за титулы и Лигу чемпионов, повышение операционной и бюджетной эффективности, - цитирует Федуна ТАСС.

Напомним, что в минувшем сезоне красно-белые под руководством немецкого тренера Доменико Тедеско заняли седьмую строчку в турнирной таблице российской премьер-лиги, а также добрались до полуфинала Кубка страны.