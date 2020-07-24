Индзаги - о победе над «Кальяри»: Несмотря на то, что «Лацио» проигрывал, я был спокоен

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги прокомментировал победу своей команды над «Кальяри» в 35-м туре чемпионата Италии.

«Это был волшебный вечер. Спустя 13 лет случилось что-то невообразимое. Несмотря на то, что мы уступали в счете, я был спокоен.

Нам нужно усиливаться. В следующем сезоне у нас будет такой же график, как сейчас — будем играть каждые три дня. Но я уверен, что мы будем готовы», — сказал Индзаги в эфире DAZN.

Напомним, футболисты «Лацио» одержали победу над «Кальяри» в домашнем матче 35-го тура чемпионата Италии со счетом 2:1. В составе римского клуба голами отметились Сергей Милинкович-Савич и Чиро Иммобиле, у гостей отличился Джованни Симеоне.

После этой игры «Лацио» набрал 72 очка и расположился на четвертом месте в турнирной таблице серии А, «Кальяри» с 42 очками занимает 13-е место.